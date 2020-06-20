Условный срок получил водитель, который насмерть сбил петербурженку на трамвайных путях

Во время расследования мужчина извинился перед потерпевшими и возместил вред второму выжившему пешеходу.

В понедельник, 22 августа, Невский суд Петербурга дал два года лишения свободы условно водителю, который насмерть сбил женщину в ноябре 2021 года. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов города.

Утром 24 ноября прошлого года на проспекте Обуховской обороны произошел этот инцидент. Водитель на "LADA LARGUS" ехал на повышенной скорости движения и не заметил двух пешеходов на нерегулируемом переходе. Мужчина наехал на пешеходов. Один из пострадавших скончался на месте, второго доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека по неосторожности". Мужчина признал вину и раскаялся. Суд отправил его под домашний арест.

Во время расследования мужчина извинился перед потерпевшими и возместил вред второму выжившему пешеходу. Суд приговорил его у двум годом условного срока с трёхлетним испытательным сроком и запретом на два года управлять транспортными средствами. В пользу родственников погибшего суд взыскал 1,5 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

Фото: Piter.tv



