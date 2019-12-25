Житель Барнаула угнал маршрутку и врезался на ней в грузовик

Водитель автобуса вышел и оставил ключи в замке зажигания.

В Барнауле мужчина решил угнать маршрутный автобус, но врезался в припаркованный грузовик, сообщает "Интерфакс Россия" со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Водитель автобуса вышел в придорожное кафе, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вышел после обеда, то увидел, что его автобус врезался в грузовик. Горе-угонщика задержали, в отношении него решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье "неправомерное завладение транспортным средством".

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Фото:Piter.TV