  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Барнаула угнал маршрутку и врезался на ней в грузовик
Сегодня, 9:41
75
MShaffter

Житель Барнаула угнал маршрутку и врезался на ней в грузовик

0 0

Водитель автобуса вышел и оставил ключи в замке зажигания.

В Барнауле мужчина решил угнать маршрутный автобус, но врезался в припаркованный грузовик, сообщает "Интерфакс Россия" со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Водитель автобуса вышел в придорожное кафе, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вышел после обеда, то увидел, что его автобус врезался в грузовик. Горе-угонщика задержали, в отношении него решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье "неправомерное завладение транспортным средством".

Ранее:В Москве на МКАД загорелась легковушка

Фото:Piter.TV

Теги: дтп с грузовиком, курьезное преступление, новости барнаула, угнал маршрутку
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии