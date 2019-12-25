На трассе А-120 "легковушка" столкнулась с грузовиком, который вез пропан

В результате ДТП пострадал водитель "Лэнд Ровера".

На магистрали А-120 недалеко от развязки с М-10 произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, перевозящим пропан, – сообщают в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

В результате столкновения пострадал водитель "Лэнд Ровера". Ему на помощь выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно. На месте они провели отключение аккумуляторной батареи "легковушки" и вытащили пострадавшего. В тот же момент его передали медикам скорой помощи.

Ранее на Piter.TV: в Ленинградской области полиция проводит проверку по факту взрыва батареек, приобретенных в сетевом магазине. Они сдетонировали в руках у местной жительницы и серьезно повредили ей глаза.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области