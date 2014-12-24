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Спасатели из Приозерска вывели из леса двух заблудившихся мужчин у Лососёво
Сегодня, 8:34
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Спасатели из Приозерска вывели из леса двух заблудившихся мужчин у Лососёво

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Потерявшиеся переданы родственникам.

Поздно вечером накануне в единую службу спасения Ленинградской области поступило сообщение о пропаже двоих человек. Мужчины потерялись в лесном массиве у поселка Лососёво.

На поиски незамедлительно выдвинулись спасатели из Приозерска. В ходе операции существенную помощь оказали данные от поисково-спасательного отряда "Экстремум", которые позволили определить примерный квадрат местонахождения людей.

Вскоре потерявшиеся были обнаружены, благополучно выведены из чащи и переданы родственникам.

Ранее мы сообщили о том, что женщину, искусанную пчёлами, спасли из леса под Кировском.

Фото: Piter.TV

Теги: аварийно-спасательная служба, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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