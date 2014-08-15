Женщину, искусанную пчёлами, спасли из леса под Кировском

В районе деревни Горы заблудилась местная жительница.

В Кировском районе Ленинградской области спасатели пришли на помощь женщине, которая заблудилась в лесу и пострадала от укусов пчёл. Инцидент произошёл 29 августа. Потерявшаяся не смогла найти дорогу к дому в районе деревни Горы.

На поиски отправились специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Пропавшую обнаружили в лесном массиве. Выяснилось, что женщина столкнулась с пчёлами и была искусан. От предложенной медицинской помощи она отказалась.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти напомнили, что подобные случаи в лесах региона не редкость. Ранее, 14 июля, спасатели вызволяли мужчину с пятилетним ребёнком, застрявших на квадроцикле в болоте между Дятлицами и Гостилицами. А 13 июля из ловушки в Ломоносовском районе после шторма эвакуировали семь человек.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали двух агитаторов "Яблока".

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти