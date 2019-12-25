Батарейки взорвались в руках у жительницы Ленобласти

Женщина была госпитализирована.

В Ленинградской области полиция проводит проверку по факту взрыва батареек, приобретенных в сетевом магазине. Об этом сообщает 78.ru.

Как стало известно, в полицию обратилась жительница деревни Кисельня. Она рассказала, что ее дочь купила в магазине фирменные батарейки торговой сети. Когда девушка вставила их в светильник, батарейки взорвались. В результате взрыва пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

По словам заявительницы, хлопок был настолько сильным, что его услышали даже соседи. Дочь получила ожоги лица, носа и губы. Сначала девушку доставили в больницу Волхова, но из-за ухудшения состояния ночью ее перевезли в Санкт-Петербург. После инцидента, по просьбе покупательницы, батарейки указанной марки были временно убраны из продажи в магазине. Все обстоятельства произошедшего проверяются.

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Фото: Piter.TV