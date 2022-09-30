На Дальневосточном проспекте электровелосипедист столкнулся с грузовиком

Полицейские проводят проверку обстоятельств аварии на Дальневосточном проспекте, в которой пострадал 18-летний водитель электровелосипеда. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром 25 сентября в полицию поступила информация о ДТП около дома 16. На месте установлено, что 45-летний мужчина за рулем грузовика Ford столкнулся с электровелосипедистом, который, двигаясь в правом ряду по проезжей части, внезапно совершил маневр налево для пересечения регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.
В результате происшествия молодой человек получил травму головы, его госпитализировали. Состояние водителя оценивается как тяжелое. Детали случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: на Московском шоссе водитель "легковушки" врезался в дорожный указатель.
Фото: Piter.TV
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