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На Дальневосточном проспекте электровелосипедист столкнулся с грузовиком
Сегодня, 14:28
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На Дальневосточном проспекте электровелосипедист столкнулся с грузовиком

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В результате происшествия молодой человек получил травму головы.

Полицейские проводят проверку обстоятельств аварии на Дальневосточном проспекте, в которой пострадал 18-летний водитель электровелосипеда. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 25 сентября в полицию поступила информация о ДТП около дома 16. На месте установлено, что 45-летний мужчина за рулем грузовика Ford столкнулся с электровелосипедистом, который, двигаясь в правом ряду по проезжей части, внезапно совершил маневр налево для пересечения регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. 

В результате происшествия молодой человек получил травму головы, его госпитализировали. Состояние водителя оценивается как тяжелое. Детали случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: на Московском шоссе водитель "легковушки" врезался в дорожный указатель. 

Фото: Piter.TV

Теги: дальневосточный проспект, дтп с грузовиком, электровелосипед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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