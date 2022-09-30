На Дальневосточном проспекте электровелосипедист столкнулся с грузовиком

В результате происшествия молодой человек получил травму головы.

Полицейские проводят проверку обстоятельств аварии на Дальневосточном проспекте, в которой пострадал 18-летний водитель электровелосипеда. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 25 сентября в полицию поступила информация о ДТП около дома 16. На месте установлено, что 45-летний мужчина за рулем грузовика Ford столкнулся с электровелосипедистом, который, двигаясь в правом ряду по проезжей части, внезапно совершил маневр налево для пересечения регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия молодой человек получил травму головы, его госпитализировали. Состояние водителя оценивается как тяжелое. Детали случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV