На Московском шоссе водитель "легковушки" врезался в дорожный указатель

Пострадавшего мужчину передали врачам.

На Московском шоссе утром 25 сентября произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Установлено, что около поворота на деревню Новолисино водитель легкового автомобиля столкнулся с дорожным указателем. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно и пожарные 86-й пожарной части деблокировали пострадавшего мужчину и передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Всеволожском проспекте водитель автомобиля "Волга Сайбер" сбил 14-летнюю школьницу. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти