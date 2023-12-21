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На Московском шоссе водитель "легковушки" врезался в дорожный указатель
Сегодня, 10:47
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На Московском шоссе водитель "легковушки" врезался в дорожный указатель

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Пострадавшего мужчину передали врачам.

На Московском шоссе утром 25 сентября произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Установлено, что около поворота на деревню Новолисино водитель легкового автомобиля столкнулся с дорожным указателем. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно и пожарные 86-й пожарной части деблокировали пострадавшего мужчину и передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Всеволожском проспекте водитель автомобиля "Волга Сайбер" сбил 14-летнюю школьницу. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: дорожный знак, дтп на московском шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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