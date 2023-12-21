ДТП на Московском шоссе стало причиной огромных пробок

Трассу "парализовало" из-за столкновения двух фур.

Сегодня ближе к вечеру на Московском шоссе произошло ДТП с участием двух фур, перекрывших проезд автомобилей в обе стороны. Об этом стало известно из сообщений очевидцев в соцсетях.

Образовавшийся вследствие происшествия затор сейчас растянулся на несколько километров. Сервис "Яндекс.Пробки" фиксирует почти полное прекращение движения.

Общая дорожная ситуация по городу, согласно данным сервиса, также неутешительная – в Северной столице фиксируются пробки в 8 баллов, что на 2 балла больше среднесуточной нормы по вечерам.

Ранее сообщалось, что в ДТП на КАДе пострадала беременная женщина.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП