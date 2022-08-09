На Московском шоссе столкнулись "Газель" и "Рено"

Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня, 21 декабря, на Московском шоссе столкнулись "Газель" и иномарка "Рено". Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

На трассе М-10 около поворота на Красный Бор произошло ДТП. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно прибыли на место случившегося. Спасатели отключили аккумулятор и газобалонное оборудование автомобиля.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО