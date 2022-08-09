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На Московском шоссе столкнулись "Газель" и "Рено"
Сегодня, 18:19
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На Московском шоссе столкнулись "Газель" и "Рено"

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Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня, 21 декабря,  на Московском шоссе столкнулись "Газель" и иномарка "Рено". Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

На трассе М-10 около поворота на Красный Бор произошло ДТП. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно прибыли на место случившегося. Спасатели отключили аккумулятор и газобалонное оборудование автомобиля.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти медсестру осудили за физическое насилие в отношении ребёнка-инвалида.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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