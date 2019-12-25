В Ленобласти медсестру осудили за физическое насилие в отношении ребёнка-инвалида

Ей назначено наказание в виде штрафа.

В Приозерском районе вынесен обвинительный приговор в отношении сотрудницы реабилитационного центра для детей-инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что младшая медицинская сестра ЛОГБУ "Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов" систематически применяла недозволенные методы воспитания в виде физического насилия в отношении несовершеннолетнего.

В отношении работника центра было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением).

Мировой суд Приозерского района 20 декабря вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы центра, ей назначено наказание в виде штрафа, а также удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах ребенка-инвалида.

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Фото: Piter.tv