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Двое детей пострадали во время ДТП на Московском шоссе

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Некоторые очевидцы рассказали, что водитель фуры был пьян.

В ДТП на Московском шоссе пострадали семь человек. Среди них двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел во вторник, 21 марта. Дорогу не поделили четыре легковушки, автобус и два грузовика. 

По предварительным данным, у водителя одной из фур есть признаки алкогольного опьянения. Информация проверяется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Между Шушарами и Ленсоветовским. Есть пострадавшие. Из города не проехать.

Очевидец

Автобусы будут ходить в объезд из-за массовой аварии на Московском шоссе. 

Ранее на Piter.tv: правоохранители завели дело после пожара на Кораблестроителей, в котором погибли двое.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп на московском шоссе, массовое дтп, полиция, пострадали дети
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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