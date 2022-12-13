Двое детей пострадали во время ДТП на Московском шоссе

Некоторые очевидцы рассказали, что водитель фуры был пьян.

В ДТП на Московском шоссе пострадали семь человек. Среди них двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел во вторник, 21 марта. Дорогу не поделили четыре легковушки, автобус и два грузовика.

По предварительным данным, у водителя одной из фур есть признаки алкогольного опьянения. Информация проверяется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Между Шушарами и Ленсоветовским. Есть пострадавшие. Из города не проехать. Очевидец

Автобусы будут ходить в объезд из-за массовой аварии на Московском шоссе.

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