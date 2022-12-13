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Автобусы будут ходить в объезд из-за массовой аварии на Московском шоссе
Сегодня, 20:37
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Автобусы будут ходить в объезд из-за массовой аварии на Московском шоссе

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На шоссе столкнулись пять легковушек и фура.

Сегодня вечером, 21 марта, на  Московском шоссе произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек. Автобусы пришлось  пустить в объезд. Об этом сообщили в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Автобусы  № 179, 192, 196, 197, 388 направили от станций метро "Звездная" или "Купчино" по Дунайскому проспекту, Софийской улице, Ленсоветовской дороге, Московскому шоссе и далее по постоянным трассам.

Напомним, на шоссе столкнулись пять легковушек и фура. Помощь медиков понадобилась 6 людям. Некоторые очевидцы рассказали, что водитель грузовика был пьян. Подробности уточняются.

Известно, что последствия ДТП ликвидируют более 20 сотрудников РСЧС и пять спасателей.

Ранее на Piter.tv:  в Петербурге мужчина помог пенсионерке донести сумки до дома и украл у нее 79 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: автобусы будут ходить в объезд, массовое дтп, московское шоссе, транспорт петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

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