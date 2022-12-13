В Петербурге мужчина помог пенсионерке донести сумки до дома и украл у нее 79 тыс. рублей

Мужчине грозит 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Выборгском районе мужчина помог пенсионерке донести сумки до дома и взял с нее вознаграждение в размере 79 тыс. рублей. Злоумышленник, действуя из корыстных побуждений, воспользовался мобильным приложением пожилой женщины и отправил на свой счет крупную сумму денег. Пожилая женщина согласия на такой перевод не давала. Об этом сообщили в tg-канале прокуратуры.

Пострадавшая обратилась в полицию. 73-летняя женщина написала заявление на злоумышленника. На него завели уголовное дело.

Правоохранители задержали мигранта. Суд признал подозреваемого виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.tv: правоохранители завели дело после пожара на Кораблестроителей, в котором погибли двое.

Фото: Piter.tv