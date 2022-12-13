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На Московском шоссе столкнулись пять машин
Сегодня, 19:29
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На Московском шоссе столкнулись пять машин

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Помощь медиков понадобилась шести людям.

Сегодня вечером, 21 марта, в Пушкинском  районе произошло массовое ДТП. На Московском шоссе, 52, столкнулись пять автомобилей, среди них была фура. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация об аварии поступила на пульт диспетчера в 18:02. На место случившегося прибыли более 20 спасателей и семь единиц техники. 

Прибывшее пожарно-спасательное подразделение работает по  оказанию технической помощи и сбору информации. 

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Помощь медиков понадобилась шести людям. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга приняли более 2 млн кубометров снега.

Фото: ВКонтакте / Дорожный Контроль Ленинградская Область

Теги: дтп с пятью машинами, массовое дтп, московское шоссе, пострадали шесть человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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