На Московском шоссе столкнулись пять машин

Сегодня вечером, 21 марта, в Пушкинском районе произошло массовое ДТП. На Московском шоссе, 52, столкнулись пять автомобилей, среди них была фура. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация об аварии поступила на пульт диспетчера в 18:02. На место случившегося прибыли более 20 спасателей и семь единиц техники.
Прибывшее пожарно-спасательное подразделение работает по оказанию технической помощи и сбору информации.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Помощь медиков понадобилась шести людям. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга приняли более 2 млн кубометров снега.
Фото: ВКонтакте / Дорожный Контроль Ленинградская Область
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