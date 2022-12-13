На Московском шоссе столкнулись пять машин

Помощь медиков понадобилась шести людям.

Сегодня вечером, 21 марта, в Пушкинском районе произошло массовое ДТП. На Московском шоссе, 52, столкнулись пять автомобилей, среди них была фура. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация об аварии поступила на пульт диспетчера в 18:02. На место случившегося прибыли более 20 спасателей и семь единиц техники.

Прибывшее пожарно-спасательное подразделение работает по оказанию технической помощи и сбору информации. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Помощь медиков понадобилась шести людям. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга приняли более 2 млн кубометров снега.

Фото: ВКонтакте / Дорожный Контроль Ленинградская Область