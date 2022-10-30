Водитель "Волги" сбил 14-летнюю девочку на Всеволожском проспекте

В результате восьмиклассница получила травмы, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Всеволожском проспекте со сбитой школьницей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Всеволожского района 24 сентября поступила информация об аварии. На месте происшествия было установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Волга Сайбер", двигаясь от Октябрьского проспекта в сторону Колтушского шоссе, наехал на 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате восьмиклассница получила травмы, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все детали случившегося уточняются.

Ранее на улице Стасовой сбили 11-летнего велосипедиста.

Фото: Piter.TV