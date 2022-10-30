  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель "Волги" сбил 14-летнюю девочку на Всеволожском проспекте
Сегодня, 10:25
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водитель "Волги" сбил 14-летнюю девочку на Всеволожском проспекте

0 0

В результате восьмиклассница получила травмы, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Всеволожском проспекте со сбитой школьницей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Всеволожского района 24 сентября поступила информация об аварии. На месте происшествия было установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Волга Сайбер", двигаясь от Октябрьского проспекта в сторону Колтушского шоссе, наехал на 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. 

В результате восьмиклассница получила травмы, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все детали случившегося уточняются.

Ранее на улице Стасовой сбили 11-летнего велосипедиста. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожский проспект, сбили школьницу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии