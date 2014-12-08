На проспекте Ветеранов автомобиль сбил школьницу

На проспекте Ветеранов 17-летнюю школьницу сбила машина, когда та перебегала через дорогу не по "зебре". По информации Piter.tv, пострадавшая попала в больницу.
Инцидент произошел днем ранее, 29 октября. За рулем иномарки находился 32-летний петербуржец. Известно, что мужчина в этом году 14 раз нарушал правила ПДД.
Подробности случившегося уточняются. Известно, что девочка сейчас находится в состоянии средней тяжести.
Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте во время ДТП пострадал водитель.
Фото: Piter.tv
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