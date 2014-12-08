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На проспекте Ветеранов автомобиль сбил школьницу
Сегодня, 13:49
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На проспекте Ветеранов автомобиль сбил школьницу

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За рулем иномарки находился 32-летний петербуржец.

На проспекте Ветеранов 17-летнюю школьницу сбила машина, когда та перебегала через дорогу не по "зебре". По информации Piter.tv, пострадавшая попала в больницу. 

Инцидент произошел днем ранее, 29 октября. За рулем иномарки находился 32-летний петербуржец. Известно, что мужчина в этом году 14 раз нарушал правила ПДД. 

Подробности случившегося уточняются. Известно, что девочка сейчас находится в состоянии средней тяжести.

Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте во время ДТП пострадал водитель.

Фото: Piter.tv

Теги: пдд, перебегала через дорогу, проспект ветеранов, сбили школьницу, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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