На проспекте Ветеранов автомобиль сбил школьницу

За рулем иномарки находился 32-летний петербуржец.

На проспекте Ветеранов 17-летнюю школьницу сбила машина, когда та перебегала через дорогу не по "зебре". По информации Piter.tv, пострадавшая попала в больницу.

Инцидент произошел днем ранее, 29 октября. За рулем иномарки находился 32-летний петербуржец. Известно, что мужчина в этом году 14 раз нарушал правила ПДД.

Подробности случившегося уточняются. Известно, что девочка сейчас находится в состоянии средней тяжести.

Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте во время ДТП пострадал водитель.

Фото: Piter.tv