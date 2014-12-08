На Комендантском проспекте во время ДТП пострадал водитель

В Приморском районе Петербурга произошла автомобильная авария, в которой пострадал один из водителей. По информации Piter.tv, машины столкнулись на Комендантском проспекте.
ДТП произошло в 10:00. Судя по записи с камер наблюдения, черная легковушка на высокой скорости влетела в кроссовер, который поворачивал направо.
Подробности случившегося уточняются. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
Ранее на Piter.tv: на Привокзальной площади утром сгорел автобус.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все