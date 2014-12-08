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На Комендантском проспекте во время ДТП пострадал водитель

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Черная легковушка на высокой скорости влетела в кроссовер.

В Приморском районе Петербурга произошла автомобильная авария, в которой пострадал один из водителей. По информации Piter.tv, машины столкнулись на Комендантском проспекте. 

ДТП произошло в 10:00. Судя по записи с камер наблюдения, черная легковушка на высокой скорости влетела в кроссовер, который поворачивал направо. 

Подробности случившегося уточняются. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Ранее на Piter.tv: на Привокзальной площади утром сгорел автобус.

Видео: Piter.tv

Теги: водитель пострадал, комендантский проспект, столкнулись две машины, шуваловский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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