На Комендантском проспекте во время ДТП пострадал водитель

Черная легковушка на высокой скорости влетела в кроссовер.

В Приморском районе Петербурга произошла автомобильная авария, в которой пострадал один из водителей. По информации Piter.tv, машины столкнулись на Комендантском проспекте.

ДТП произошло в 10:00. Судя по записи с камер наблюдения, черная легковушка на высокой скорости влетела в кроссовер, который поворачивал направо.

Подробности случившегося уточняются. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Ранее на Piter.tv: на Привокзальной площади утром сгорел автобус.

Видео: Piter.tv