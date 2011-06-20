  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Привокзальной площади утром сгорел автобус
Сегодня, 11:59
177
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Привокзальной площади утром сгорел автобус

0 0

Пламя тушили 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 30 октября, в Петродворцовом районе вспыхнул пассажирский автобус. Транспортное средство горело на Привокзальной площади. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

В автобусе происходило горение по всей площади. В 10:05 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Пламя тушили 10 спасателей и две спецмашины.

Ранее на Piter.tv: петербурженка погибла в центре Сеула во время сильнейшей давки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горел автобус, мчс, привокзальная площадь, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии