СМИ: петербурженка погибла в центре Сеула во время сильнейшей давки

Празднование Хэллоуина обернулось трагедией. Местные жители, скорая и полиция пытались реанимировать пострадавших на месте, но спасти удалось не всех.

В центре Сеула накануне, 29 октября, произошла сильная давка. По предварительным данным, погибли 150 человек. Еще 80 пострадали. Как сообщили в федеральных СМИ, среди погибших оказалась петербурженка и еще две россиянки.

Празднование Хэллоуина обернулось трагедией. В районе Итхэвон в узком переулке собралась толпа, людей не могли вытянуть на безопасные участки даже спасатели. Кому-то не хватило кислорода, кто-то погиб от давки. Местные жители, скорая и полиция пытались реанимировать пострадавших на месте, но спасти удалось не всех.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в СМИ Сеула появилась информация, что причиной давки стало неадекватное поведение людей, которым якобы выдавали наркотики.

Видео: Shot