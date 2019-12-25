На Сахалине медведь растерзал женщину на глазах у очевидцев

Дачники пытались отбить у медведя пенсионерку, но тот утащил женщину в лес.

На Сахалине медведь растерзал женщину на ее дачном участке.

ЧП произошло накануне вечером, 18 июня, в в Холмском районе на юге Сахалина на территории СНТ "Железнодорожник". Медведь набросился на пенсионерку на ее участке. Соседи - дачники пытались отбить у зверя женщину. Медведь стал бросаться на людей, а потом уволок пожилую дачницу в лес.

От полученных ранений женщина скончалась. На место происшествия выезжали лесники и сотрудники правоохранительных органов.

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