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На Сахалине медведь растерзал женщину на глазах у очевидцев
Сегодня, 8:50
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На Сахалине медведь растерзал женщину на глазах у очевидцев

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Дачники пытались отбить у медведя пенсионерку, но тот утащил женщину в лес.

На Сахалине медведь растерзал женщину на ее дачном участке.

ЧП произошло накануне вечером, 18 июня, в в Холмском районе на юге Сахалина на территории СНТ "Железнодорожник". Медведь набросился на пенсионерку на ее участке. Соседи - дачники пытались отбить у зверя женщину. Медведь стал бросаться на людей, а потом уволок пожилую дачницу в лес.

От полученных ранений женщина скончалась. На место происшествия выезжали лесники и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее: В Приангарье агрессивный медведь двое суток держал в заложниках пожилых супругов

Фото: pixabay.com

Теги: медведб напал, медведь загрыз, новости сахалина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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