На Сахалине пьяный пассажир поезда укусил за ногу полицейского

Мужчине грозит срок до 5 лет.

Пьяный сахалинец устроил в поезде пьяный дебош и получил уголовное дело.

Издание astv.ru сообщает, что пьяный пассажир поезда Ноглики – Южно-Сахалинск устроил в коридоре вагона дебош. Успокоить неадекватного пассажира прибыл полицейский. Пассажир при задержании изловчился и укусил полицейского за ногу.

В отношении буйного пассажира возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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Фото:Piter.TV