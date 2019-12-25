В Приангарье агрессивный медведь двое суток держал в заложниках пожилых супругов

Полицейские были вынуждены пристрелить дикое агрессивное животное.

На севере Иркутской области дикий медведь двое суток осаждал дом пенсионеров.

Инцидент произошел в Усть-Илимском районе Иркутской области. Дикий медведь забрался на территорию частного домовладения, которое находится в 25 километрах от поселка Эдучанка. Животное вело себя агрессивно, крушило постройки. В доме находились супруги пенсионеры. Мужчина пытался самостоятельно отогнать зверя, но тот не уходил. Тогда пенсионер обратился за помощью в полицию.

УМВД РФ по Иркутской области сообщает, что после сообщения мужчины об агрессивном животном на место выехали сотрудники полиции. Медведь был застрелен, люди не пострадали.

Оценив ситуацию, правоохранители действуя в соответствии с федеральным законом "О полиции" применили огнестрельное оружие и обезвредили животное. В результате своевременно предпринятых мер никто из граждан не пострадал. УМВД по Иркутской области

Сегодня ранее: На Камчатке сняли на видео медведя с бидоном на голове

Фото:pixabay.com