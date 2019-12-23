На Камчатке сняли на видео медведя с бидоном на голове

Автор видео обеспокоена судьбой животного, которое крепко застряло головой в билоне.

Женщина встретила на трассе медведя с бидоном на голове, сняла на видео и опубликовала ролик в соцсетях.

Инцидент произошел на 53 километре Усть-Большерецкой трассы на Камчатке. На дорогу вышел взрослый медведь, на голове которого был бидон. Животное пытается снять предмет со своей головы, но у него это не получается. Автор видео комментирует, что бидон плотно застрял на голове косолапого.

А вот это из разряда грустных историй.... Человек не отдаёт отчёт на сколько он беспечно обращается с природой.

Жизнь животного сейчас в опасности, я не знаю, сможет он снять этот бидон или нет...

Под опубликованным видео сообщают, что охотоведы выезжали в этот район, но медведя не нашли. Они полагают, что животное смогло снять с головы бидон.

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Видео: Instagram/uskova75172018