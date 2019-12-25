Жители Камчатки устроили пьяный дебош в самолете и разгромили бизнес-класс

В аэропорту Петропавловска-Камчатска буйных пассажиров встретила полиция.

В самолете на Камчатку из Новосибирска двое пьяных мужчин устроили дебош в бизнес - классе.

" Камчатское время" со ссылкой на Камчатский линейный отдел МВД России на транспорте сообщает, что в полицию аэропорта Петропавловска - Камчатского поступило сообщение, что на борту самолета из Новосибирска двое агрессивных пьяных пассажиров. По прилету буянов встретила полиция и проводила в отделение. Их ждет до 15 суток административного ареста.

Пассажиры устроили скандал между собой, приняв большое количество алкоголя.

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