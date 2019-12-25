Жители Камчатки устроили пьяный дебош в самолете и разгромили бизнес-класс

В самолете на Камчатку из Новосибирска двое пьяных мужчин устроили дебош в бизнес - классе.
" Камчатское время" со ссылкой на Камчатский линейный отдел МВД России на транспорте сообщает, что в полицию аэропорта Петропавловска - Камчатского поступило сообщение, что на борту самолета из Новосибирска двое агрессивных пьяных пассажиров. По прилету буянов встретила полиция и проводила в отделение. Их ждет до 15 суток административного ареста.
Пассажиры устроили скандал между собой, приняв большое количество алкоголя.
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Фото:Pixabay
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