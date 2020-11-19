Мужчина в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с другими пассажирами и толкнул стюардессу.

В Хабаровске возбудили уголовное дело после авиадебоша на рейсе из Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел 16 августа. Пассажир самолета Владивосток-Хабаровск в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с другими пассажирами и толкнул стюардессу.

В пресс-службе МВД отметили, что мужчина выражался нецензурной бранью и не реагировал на требования членов экипажа не создавать угрозу безопасности полета. По прибытии в Хабаровск мужчину задержали и доставили в дежурную часть.

Ранее мы сообщали, что в России продлили ограничение полетов на юг страны до 23 августа.

Видео: ВКонтакте / ЧП Хабаровск