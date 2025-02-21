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Штраф назначен москвичке, устроившей пьяный дебош в самолёте перед вылетом в Шарм-Эль-Шейх

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Женщина скандалила с соседями по рейсу и нецензурно выражалась.

Российские правоохранительные органы задержали москвичку, которая устроила пьяный дебош в самолёте перед вылетом на египетский курорт Шарм-Эль-Шейх. В пресс-службе регионального управления полиции в социальных сетях сообщили, что 58-летняя пассажирка внутри салона воздушного судна вела себя агрессивно по отношению к окружающим людям. Также женщина нецензурно выражалась. В результате командир экипажа отказал гражданке в перелете, был составлен акт о нарушении требований авиационной безопасности.

На месте инцидента сотрудники транспортной полиции попытались урегулировать ситуацию. Россиянка согласилась проследовать со стражами правопорядка. Однако, покинув борт, затем легла на пол и отказалась подчиняться законным требованиям оперативников. Затем москвичка была доставлена в отделение МВД. Медицинское освидетельствование подтвердило, что злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения. По статье за мелкое хулиганство в нетрезвом виде в отношении неё был составлен административный протокол по части 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Судебная инстанция назначила фигурантка расследования штраф.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: авиадебош, египет, мелкое хулиганство, москва, шарм-эль-шейх
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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