Опубликовано видео момента смертельного ДТП, которое устроил пьяный Ефремов

Пострадавший в аварии мужчина скончался в больнице.

В сети опубликовано видео с моментом аварии на Смоленской площади в Москве, которое устроил Актер Михаил Ефремов.

Накануне вечером, 8 июня, в 21 час 43 минуты на Смоленской площади произошло серьезное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Автомобиль Jeep Grand Cheroky за рулем которого был Ефремов, протаранил на встречке автомобиль"Лада" курьерской службы. Водитель отечественного автомобиля в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в НИИ Склифосовского. У него были диагностированы травмы внутренних органов, травма головы, множественные переломы, в том числе шейных позвонков. К утру пришли печальные известия, несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался.

Михаил Ефремов был за рулем в сильном алкогольном опьянении. Он был задержан, и на него возбуждено уголовное дело. ЦОДД в Twitter опубликовал видео ДТП с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что по довольно свободной дороге едет джип Ефремова, на повороте машина продолжает ехать прямо, пересекает двойную сплошную, пересекает одну полосу встречного движения и на второй таранит "Ладу". От удара внедорожник актера отскакивает, что говорит о силе столкновения.

Видео: Twitter.ЦОДД