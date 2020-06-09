Против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП в Москве

В результате аварии пострадал один человек.

Против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело из-за ДТП в центре Москвы. Ранее артиста задержали на Смоленской площади после автомобильной аварии, в которой пострадал один человек. Водитель прошел медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя.

Напомним, что ДТП произошло около 21:44 часов вечера 8 июня около третьего дома на Смоленской площади. Автомобилист на Jeep Grand Cheroky выехал на полосу встречного движения. После этого маневра он столкнулся с "Ладой". Водитель отечественной машины пострадал. Его увезли с места происшествия медики. По информации от врачей, у водителя зафиксированы травмы различной степени тяжести.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 264 части 2 УК РФ. Согласно закону, данное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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