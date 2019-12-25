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На Лиговском Ford завалился на бок после ДТП с такси
Сегодня, 7:03
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Alena_Zinovieva

На Лиговском Ford завалился на бок после ДТП с такси

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Водитель иномарки смог самостоятельно выбраться из авто.

В ночь на 9 июня в Центральном районе Петербурга произошла серьезная авария. У дома №60 на Лиговском проспекте столкнулись Ford и такси. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что в результате ДТП Ford завалился на бок. Водитель смог самостоятельно выбраться из авто. Ему на помощь пришли очевидцы происшествия. У такси серьезно пострадала передняя часть: практически слетела обшивка с левого крыла и бампера. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на улице Есенина автомобилист сбил мотоциклиста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ Денис Ястребков

Теги: авария, дтп с такси, перевертыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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