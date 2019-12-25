На Лиговском Ford завалился на бок после ДТП с такси

Водитель иномарки смог самостоятельно выбраться из авто.

В ночь на 9 июня в Центральном районе Петербурга произошла серьезная авария. У дома №60 на Лиговском проспекте столкнулись Ford и такси. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что в результате ДТП Ford завалился на бок. Водитель смог самостоятельно выбраться из авто. Ему на помощь пришли очевидцы происшествия. У такси серьезно пострадала передняя часть: практически слетела обшивка с левого крыла и бампера. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на улице Есенина автомобилист сбил мотоциклиста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ Денис Ястребков