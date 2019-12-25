На Камчатке утром в понедельник произошло землетрясение

Жертв и разрушений нет.

Сегодня утром, 2 ноября, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4-5 баллов, сообщает МЧС РФ по Камчатскому краю.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 53,5 км в горной местности Усть-Камчатского района, в 31 километре северо-восточнее посёлка Усть-Камчатска.

Рабочие группы спасателей обследовали здания социально-значимых объектов поселка и села Крутоберёгова. Разрушений не обнаружено. Пострадавших нет.

Ранее:Погибли 5 человек: В Краснодарском крае машина въехала в группу людей

Фото: МЧС РФ по Камчатскому краю, pixabay.com