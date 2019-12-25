На Сахалине ночью произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера.

Ночью на севере Сахалина произошло землетрясение, сообщает ТАСС.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 баллов по шкале Рихтера в половине первого ночи по местному времени в Охинском районе на севере Сахалина. Эпицентр землетрясения находился в 26 км юго-западнее поселка Сабо в Охинском районе на глубине 7 километров.

Жители поселка Оха и села Тунгор ощутили толчки около 3 баллов. Жертв и разрушений нет. Об угрозе цунами не сообщается.

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