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На Сахалине ночью произошло землетрясение
Сегодня, 8:42
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На Сахалине ночью произошло землетрясение

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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера.

Ночью на севере Сахалина произошло землетрясение, сообщает ТАСС.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 баллов по шкале Рихтера в половине первого ночи по местному времени в Охинском районе на севере Сахалина. Эпицентр землетрясения находился в 26 км юго-западнее поселка Сабо в Охинском районе на глубине 7 километров. 

Жители поселка Оха и села Тунгор ощутили толчки около 3 баллов. Жертв и разрушений нет. Об угрозе цунами не сообщается. 

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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