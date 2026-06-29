На юго-западе Китая 13 человек пострадали из-за землетрясения

Подземные толчки ощущались в городе Ибинь.

По меньшей мере 13 человек пострадали из-за землетрясения с магнитудой 5,5 балла на китайской территории. Соответствующее заявление сделали местные власти из пресс-службы администрации города Ибинь, расположенного в юго-западной провинции КНР Сычуань. Эксперты пояснили, что эпицентр подземных толчков находился около поселка Шахэ уезда Гао. Очаг стихийного бедствия находился на глубине в шесть километров. Уточняется, что после землетрясения оперативный штаб по ликвидации его последствий активировал третий из четырех уровней экстренного реагирования Первый уровень по традиции считается наивысшим по опасности. В настоящее время порядка 200 человек были эвакуированы и размещены в безопасных местах.

В Венесуэле объявили режим ЧП после землетрясения.

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