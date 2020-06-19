Хищница с детенышами прошлась около водопоя оленей.

В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера. Дикие животные оказались на записи с видеоловушки, установленной в национальном парке "Земля леопарда". На кадрах видно, как хищница ведет к оленьему водопою трех детенышей. Малыши сначала радостно плескаются в воде, а после с интересом изучают камеру наблюдения. Ролик размещен на YouTube-канале нацпарка.

Видно, что тигрята мокрые, – скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Ещё и семейным коллективом Виктор Сторожук, представитель отдела науки ФГБУ "Земля леопарда"

Сотрудники нацпарка отметили, что на видео попала тигрица под номером T61F. Она родилась в конце 2016 года. Тигрятам около шести-семи месяцев.

Напомним, что Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу. В мире осталось около 580-600 особей данного вида.

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Видео: YouTube / Земля Леопарда