Убегающий от огня котенок попал в объектив фотоловушки.

Котенок дальневосточного леопарда спасся от лесного пожара.

Нацпарк "Земля Леопарда" сообщает, что котенку леопарда удалось спастись от бушующего пожара. Сотрудниками "Земли леопарда" удалось оперативно прибыть на место пожара и остановить огонь, сохранив от выгорания территорию нацпарка. Когда же были сняты данные с фотоловушки, то увидели, что от огня смог убежать маленький котенок дальневосточного леопарда.

Лесные пожары и палы – одна из причин сокращения мест обитания диких животных. Чаще всего возгорания возникают по вине человека. Неконтролируемые палы, идущие с земель сельхозназначения весной и осенью, могут стать причиной пожаров и на территории "Земли леопарда" Земля Леопарда

Фото: Земля Леопарда.