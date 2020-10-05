  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:46
103
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Красноярском крае застрелили медведя, напавшего на туристов

0 0

На месте происшествия работает МЧС.

В Красноярском крае в парке "Ергаки" специалисты нашли медведя, которые напал на группу туристов, и застрелили его. О этом пишет "Интерфакс".

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону и республике Хакасия, у животного взяли биоматериал для генетической экспертизы. Сейчас на месте работает МЧС, а также следственно-оперативная группа.

Напомним, что в парке "Ераги" 28 июля медведь напал на туристов. Одного из путешественников он убил, троим удалось убежать.

Ранее мы писали, что в Петербурге стало снижаться число госпитализаций пациентов с коронавирусом. 

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Теги: застрелили медведя, медведь напал на туристов в красноярском крае
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии