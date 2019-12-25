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В Петербурге снижается число госпитализаций пациентов с COVID-19
Сегодня, 18:05
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В Петербурге снижается число госпитализаций пациентов с COVID-19

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В медучреждениях развернуто 9 719 коек для больных коронавирусом.

В Петербурге снижается число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом 29 июля в ходе конференции в ТАСС рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. 

По словам главы комздрава, в Петербурге снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. В среднем количество госпитализаций составляет 400-450 человек в сутки. 

В настоящее время в медучреждениях развернуто 9 719 коек для больных коронавирусом, из них свободны 34,7%. Лисовец добавил, что доля тяжёлых больных в коронавирусных стационарах составляет порядка 19%. К неинвазивной ИВЛ подключены 247 человек, к инвазивной ИВЛ – 140 пациентов. 

Ранее Лисовец заявил, что иммунитет к коронавирусу сформировался у 65% петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: госпитлизация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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