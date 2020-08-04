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Видео: На Байкале туристы на лодке застрелили плывущего медведя

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Мужчина сами сняли на видео встречу с медведем.

На Байкале мужчины на моторке застрелили медведя и сняли это на видео.

Инцидент произошел на Чивыркуйском заливе озера Байкал. Мужчины ехали на моторном небольшом катере вдоль берега и заметили бегущих по краю воды медведей. Один из косолапых бросился в воду и поплыл к лодке. Мужчины сбавили ход и дождались, когда медведь подплывет поближе. 

Вместо того, чтобы отплыть подальше от опасной встречи с диким животным, люди заглушили мотор и сблизились с медведем. Медведь отчаянно греб и рычал. Тогда один из пассажиров моторки заметил, что медведь очень агрессивен и его надо убить. После чего прозвучал выстрел, и медведь пошел ко дну. Все происходящее пассажиры катера записывали на видео, которое просочилось в сеть.

В ситуации с убийством медведя разбираются сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

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Видео: RU.CHP

Теги: застрелили медведя, новости байкал, новости иркутской области
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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