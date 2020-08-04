Видео спасения: В Крыму девочка из Тулы спасла упавшего в бассейн малыша

В сети опубликовано видео с моментом падения ребенка и его спасением.

В одном из частных небольших домов отдыха под Судаком девочка спасла из воды 5-летнего мальчика.

По сети разлетелось видео с отважной девочкой из Тулы. На опубликованном видео с камеры наблюдения одного из небольших домов для отдыхающих в поселке Уютное под Судаком (Крым) видно как маленький мальчик катается на самокате вокруг бассейна. В какой-то момент малыш падает с самоката и оказывается в воде. Девочка в светлом платьице молниеносно прыгает в глубокий бассейн и вытаскивает мальчика.

Как выяснилось, отважная девочка родом из Тулы и ей всего 7 лет. Упавшему мальчику 5 лет, он родом из ХМАО. Плавать мальчик не умел. Вести Тула сообщают, что девочку собираются представить к награде.

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