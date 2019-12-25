В Крыму семью с детьми унесло на каяке в море

В Крыму сотрудники Росгвардии спасли терпящих бедствие 4х человек.
В районе Гурзуфа каяк с 4мя членами семьи был обнаружен сотрудниками Росгвардии во время патрулирования акватории Черного моря, сообщает РИА Новости Крым. Как выяснилось, лодку сильным ветром отнесло в открытое море, и самостоятельно до берега люди добраться не могли.
Сотрудникам Росгвардии удалось оперативно поднять на борт людей и доставить их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.
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Фото: пресс-служба Росгвардии Крым
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