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В Крыму семью с детьми унесло на каяке в море
Сегодня, 12:55
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В Крыму семью с детьми унесло на каяке в море

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Семью нашли в акватории Черного моря недалеко от Гурзуфа.

В Крыму сотрудники Росгвардии спасли терпящих бедствие 4х человек.

В районе Гурзуфа каяк с 4мя членами семьи был обнаружен сотрудниками Росгвардии во время патрулирования акватории Черного моря, сообщает РИА Новости Крым. Как выяснилось, лодку сильным ветром отнесло в открытое море, и самостоятельно до берега люди добраться не могли.

Сотрудникам Росгвардии удалось оперативно поднять на борт людей и доставить их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.

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Фото: пресс-служба Росгвардии Крым

Теги: новости крыма, происшествия крым, росгвардия, унесло в море, чп на воде
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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