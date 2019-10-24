В Турции в Эгейском море погибли 5 туристов на затонувшем катере

Капитан катал туристов нелегально. После трагедии он сбежал.

В Эгейском море в Турции перевернулся катер с туристами.

"Новости Турции" сообщают, что в минувшее воскресенье, 2 августа, в Эгейском море погибли 5 отдыхающих, среди них трое детей. Сообщается, что капитан катера катал отдыхающих нелегально. Когда лодка была далеко от берега, она перевернулась. На борту катера было 10 человек, в том числе 39-летний капитан.

Спасателям удалось спасти 5 человек, включая капитана, который скрылся и сейчас находится в розыске. На месте трагедии обнаружены тела 4х погибших: женщины 38 и 41 год, девушка 16 лет и мальчик 8 лет. Тело еще одного 9-летнего мальчика не найдено. Все погибшие граждане Турции.

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Фото: Новости Турции