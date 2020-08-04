В Тверской области спасли 6 человек из перевернувшегося катера

В воде оказались четверо взрослых и двое детей.

Под Тверью катер с людьми перевернулся, и 6 человек оказались в воде далеко от берега.

ЧП произошло на днях в Тверской области. Компания из 6 человек каталась на небольшом моторном катере на Иваньковском водохранилище. В какой-то момент лодка перевернулась, а четверо взрослых и двое детей оказались в воде. К счастью, все обошлось благополучно. Все 6 человек были в спасательных жилетах, которые оставили людей на плаву и дали возможность дождаться помощи.

Мимо проплывал прогулочный катер, пассажиры которого увидели людей в воде. Капитан катера подобрался ближе и взял на борт пострадавших. Спасли даже полузатонувший катер. Видео спасения снял один из пассажиров прогулочного катера, которое опубликовал телеграм-канал LifeShot.

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Видео: LifeShot