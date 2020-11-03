В Твери загорелся ангар с пластиком

Площадь пожара 5 тысяч квадратных метров.

Сегодня утром, 3 ноября, в Твери загорелся ангар в промзоне.

Сигнал о возгорании в промзоне Твери на Подъездном проезде поступил около половины 5го утра. Загорелся ангар с пластиком, из которого изготавливают пленку. По прибытию первых подразделений пожарных площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров.

К половине 8го утра пожар удалось локализовать на площади 5 000 кв. метра. Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее:В Свердловской области загорелся склад с пластиком на площади 4 300 кв. м (видео)

Фото: ВК, ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ, Тверь сегодня

Видео: ВК, Афанасий | Новости Твери и Тверской области