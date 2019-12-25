Пропавший в Подмосковье мальчик, который не умел разговаривать и плохо слышал, найден мертвым

Следком назвал предварительную причину смерти ребенка.

В Московской области найден мертвым пропавший мальчик.

Накануне Piter.TV рассказывал и пропаже и поиске 10-летнего мальчика в Подмосковье. Было известно, что ребенок ушел из дома во второй половине дня в воскресенье и пропал. По некоторым данным ребенок страдал аутизмом, не умел разговаривать и плохо слышал.

Сегодня стало известно, что мальчик найден мертвым вечером в понедельник. По предварительным данным эксперта смерть наступила в результате утопления. Для установления точных причин смерти будет проведена экспертиза.

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