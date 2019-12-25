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Пропавший в Подмосковье мальчик, который не умел разговаривать и плохо слышал, найден мертвым
Сегодня, 8:59
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MShaffter

Пропавший в Подмосковье мальчик, который не умел разговаривать и плохо слышал, найден мертвым

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Следком назвал предварительную причину смерти ребенка.

В Московской области найден мертвым пропавший мальчик.

Накануне Piter.TV рассказывал и пропаже и поиске 10-летнего мальчика в Подмосковье. Было известно, что ребенок ушел из дома во второй половине дня в воскресенье и пропал. По некоторым данным ребенок страдал аутизмом, не умел разговаривать и плохо слышал.

Сегодня стало известно, что мальчик найден мертвым вечером в понедельник. По предварительным данным эксперта смерть наступила в результате утопления. Для установления точных причин смерти будет проведена экспертиза.

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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