В Ленобласти из пожарного водоёма достали тело двухлетнего ребёнка

За ним не доглядела мать, 34-летняя гражданка Таджикистана.

На прошедших выходных двухлетний ребенок утонул в пожарном водоеме в Ленинградской области. Об этом известно "Оперативному прикрытию".

В воскресенье, 27 апреля, мальчик, которому было 2,5 года, утонул на базе отдыха "Зеленый мыс", в 13 км от поселка Житково в Выборгском районе Ленинградской области. Тело ребенка нашли в пожарном водоеме около 13:20. За ним не доглядела мать, 34-летняя гражданка Таджикистана.

Вместе с 35-летним отцом мать доставили в полицию и поместили в камеру. Оба обвиняются в нарушении условий миграционного учета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько недель назад в реке Свирь обнаружили тело погибшего рыбака. Вечером 13 апреля поступил сигнал о том, что один из местных рыболовов отправился ловить рыбу на реку Свирь, но обратно не вернулся. Поисковая группа спасателей из Лодейного Поля нашла тело утонувшего мужчины, доставила его на сушу и передала правоохранительным органам.

Фото: unsplash (Sora Sagano)