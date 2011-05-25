В реке Свирь обнаружили тело погибшего рыбака

Поисковая группа спасателей из Лодейного Поля доставила его на сушу и передала правоохранительным органам.

В Подпорожском районе Ленинградской области произошёл инцидент с исчезновением мужчины, отправившегося на рыбалку, проинформировал Telegram-канал аварийно-спасательной службы региона.

Вечером 13 апреля поступил сигнал о том, что один из местных рыболовов отправился ловить рыбу на реку Свирь, но обратно не вернулся.

Поисковая группа спасателей из Лодейного Поля нашла тело утонувшего мужчины, доставила его на сушу и передала правоохранительным органам.

Ранее мы сообщили о том, что продолжаются поиски утонувшего ребёнка в реке Тосна. С 23 марта обследуются акватории, береговые линии и русла реки Тосна от Никольского до Отрадного, а также акватория реки Нева. В ходе поисковых мероприятий используется специальное оборудование и снаряжение. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО