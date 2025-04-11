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Продолжаются поиски утонувшего ребёнка в реке Тосна

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Мальчик утонул 23 марта.

Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области продолжают поиски ребенка, который провалился под лед реки Тосна в марте 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы ЛО.

С 23 марта обследуются акватории, береговые линии и русла реки Тосна от Никольского до Отрадного, а также акватория реки Нева. В ходе поисковых мероприятий используется специальное оборудование и снаряжение. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Поисковые работы проводятся не в одном месте: привлеченные силы и средства рассредоточены по различным секторам местности. В поисках активно участвуют волонтерские организации.

Спасатели в очередной раз просят рассказывать детям о рисках игры на тонком весеннем льду – это может помочь избежать трагедии.

Видео: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: река тосна, спасатели, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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