Продолжаются поиски утонувшего ребёнка в реке Тосна

Мальчик утонул 23 марта.

Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области продолжают поиски ребенка, который провалился под лед реки Тосна в марте 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы ЛО.

С 23 марта обследуются акватории, береговые линии и русла реки Тосна от Никольского до Отрадного, а также акватория реки Нева. В ходе поисковых мероприятий используется специальное оборудование и снаряжение. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Поисковые работы проводятся не в одном месте: привлеченные силы и средства рассредоточены по различным секторам местности. В поисках активно участвуют волонтерские организации.

Спасатели в очередной раз просят рассказывать детям о рисках игры на тонком весеннем льду – это может помочь избежать трагедии.

Видео: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО