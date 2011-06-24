По факту гибели мальчика в реке Тосна возбуждено уголовное дело

Поисковые мероприятия продолжаются, несмотря на трудности, вызванные ледоходом и быстрым течением реки.

Поисковые операции по обнаружению тела ребенка, который накануне утонул в реке Тосна в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области, продолжаются, информирует пресс-служба СК по региону.

Инцидент произошел в воскресенье. Два мальчика вышли на лед реки, шестилетний ребенок провалился под лед. Его тринадцатилетний спутник попытался оказать помощь, но едва сам не стал жертвой несчастного случая: ему вовремя пришел на помощь прохожий.

Поисковые мероприятия продолжаются, несмотря на трудности, вызванные ледоходом и быстрым течением реки. В поисковых работах задействованы десять спасателей, использующих специальное оборудование с подводной камерой. Водолазы также готовы оперативно приступить к подъему тела, как только оно будет найдено.

Старшего мальчика удалось спасти благодаря вмешательству прохожих. В связи с трагическим событием начата доследственная проверка, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Спасательные службы напоминают о запрете выхода на лед и предупреждают о риске купания в водоемах.

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