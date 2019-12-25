В Иркутской области мужчина забил насмерть родного брата

После убийства он вызвал полицию и сообщил, что смерть была не криминальной.

В Тайшете Иркутской области брат забил брата и попытался скрыть убийство от правосудия.

Следственные органы СКР по Иркутской области сообщают, что в ходе распития алкоголя между братьями 40 и 42 лет произошла ссора. В ходе ссоры старший брат забил насмерть младшего.

После убийства мужчина навел порядок и вызвал полицию.

С целью скрыть следы преступления, мужчина убрался на месте происшествия и вызвал сотрудников полиции, выдвинув версию о ненасильственной смерти своего брата.

СУ СК РФ по Иркутской области

Но мужчина на месте преступления вел себя очень агрессивно, чем вызвал подозрения у правоохранительных органов. Мужчина задержан по подозрению в убийстве брата. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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