Пассажир рейса из Москвы на Камчатку угрожал взорвать самолет

Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неадекватного пассажира.

Накануне вечером, 9 ноября, самолет на Камчатку вынужден был вернуться в Шереметьево из-за неадекватного пассажира, сообщает ТАСС.

На борту самолета рейсом из Москвы в Петропавловск - Камчатский неадекватный пассажир угрожал взрывом. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Буйного пассажира доставили в полицейский участок. Самолет был досмотрен, угроза взрыва оказалась ложной.

Известно, что на борту было 224 человека. Никто не пострадал.

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