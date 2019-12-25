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Пассажир рейса из Москвы на Камчатку угрожал взорвать самолет
Сегодня, 10:03
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MShaffter

Пассажир рейса из Москвы на Камчатку угрожал взорвать самолет

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Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неадекватного пассажира.

Накануне вечером, 9 ноября, самолет на Камчатку вынужден был вернуться в Шереметьево из-за неадекватного пассажира, сообщает ТАСС.

На борту самолета рейсом из Москвы в Петропавловск - Камчатский неадекватный пассажир угрожал взрывом. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Буйного пассажира доставили в полицейский участок. Самолет был досмотрен, угроза взрыва оказалась ложной.

Известно, что на борту было 224  человека. Никто не пострадал.

Ранее:На борту самолета Симферополь - Москва внезапно умерла пассажирка из Москвы

Фото: pixabay

Теги: взрыв самолета, неадекватный пассажир, угроза взрыва, чп в аэропорту
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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